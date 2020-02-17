Нападающий «Зенита» Малком открыл счет в матче с «Кайратом» на сборе в Турции. На 25-й минуте он отправил мяч в ворота казахстанской команды, получив пас от форварда Артёма Дзюбы.

Игра проходит в данный момент, счет равный — 1:1. Во второй половине первого тайма «Кайрату» удалось отыграться. Стоит отметить, что петербуржцы играют в меньшинстве: в самом начале встречи красную карточку получил полузащитник Магомед Оздоев.

Для подопечных Сергея Семака эта игра является второй за день: утром «Зенит» обыграл «Аланию» со счетом 4:2, дублями отметились Эмилиано Ригони и Алексей Ерохиин. Сейчас «сине-бело-голубые» играют другим составом: если в первом матче на газон вышли, в основном, молодые игроки, то на «Кайрат» Семак выставил привычный набор игроков.

Ворота петербуржцев защищает Андрей Лунев, в нападении играют Дзюба, Малком и Сердар Азмун.