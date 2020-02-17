Британская команда «Рейсинг Пойнт» провела презентацию болида на новый сезон.

Помимо публикации фото нового автомобиля, команда объявила, что ее новый титульным спонсором станет компания BWT.

Отметим, 2020 год может стать последним для команды с нынешним названием – в следующем сезоне «Рейсинг Пойнт» могут переименовать в «Астон Мартин». В этом сезоне гонщиками команды будут Серхио Перес и Ланс Стролл.

Напомним, ранее британская команда «Формулы-1» «Уильямс» показала болид на чемпионат нового сезона. На фото, опубликованных в Instagram, можно увидеть, что ливрея болида, который получил индекс FW43, выполнена в красном, белом и синем цветах. Напарником британского пилота Джорджа Расселла в новом сезоне «Формулы-1» станет канадец Николас Латифи, который заменит поляка Роберта Кубицу.