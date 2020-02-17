Бывший чемпион мира по боксу Флойд Мэйвезер рассказал о поединке против ирландца Конора Макгрегора.

По словам американца, он особо не тренировался перед боем с Макгрегором. Мэйвезер отметил, если бы он захотел, то мог бы избить Конора в самом начале поединка.

«Но если бы я это сделал, то не было бы идеи реванша», – сказал Мэйвезер, слова которого приводит Revolt TV.

Ранее Флойд Мэйвезер заявил, что готов за один день провести поединки против российского чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова и экс-чемпиона организации в двух дивизионах Конора Макгрегора.

Напомним, Флойд Мэйвезер и Конор Макгрегор провели поединок по правилам бокса 26 августа 2017 года. Американец одержал победу в десятом раунде техническим нокаутом.