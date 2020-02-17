Александр Касперович, личный тренер российского биатлониста Александра Логинова, отреагировал на слова главы СБР Владимира Драчева о том, что проблема с подготовкой инвентаря была решена.

Напомним, в нынешнем сезоне сборная России значительно уступала соперникам в скорости, так как не имеет шлифт-машины для подготовки лыж. Чтобы проблема не дала о себе знать на чемпионате мира, инвентарь был отправлен в Эстонию для подготовки.

«Да, я слышал об этом. Но нас та проблема не слишком коснулась. Для Логинова я выбираю лыжи сам, прямо у производителя инвентаря. Здесь, в Антерсельве у Саши 54 пары», — сказал Касперович, слова которого приводит «RT на русском».

Напомним, Логинов завоевал две медали в рамках чемпионата мира: он победил в спринте и стал третьим в гонке преследования.