Норвежский биатлонист Ветле Шостад Кристиансен рассказал, что столкнулся с хейтерской атакой после того, опубликовал фотографию в футболке с изображением Владимира Путина.

Норвежец признался, что не раз получал угрозы и пожелания смерти от болельщиков.

«Однажды я надел майку с изображением Путина, и это многим не понравилось. Потом я получил сотни пожеланий смерти», — заявил Кристиансен, слова которого приводит Dagbladet. Спортсмен добавил, что привык к подобной реакции болельщиков, так как интернет-тролли есть не только в России, но и в Норвегии.

Напомним, Кристиансен является двукратным чемпионом мира. В 2019-м году в шведском Эстерсунде он стал победителем мужской и смешанной эстафет в составе сборной Норвегии. Сейчас он выступает на чемпионате мира в Антхольце.