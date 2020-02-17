Московский «Локомотив» заинтересован в усилении позиции центрального нападающего.

Об этом сообщает Betting Insider. По информации источника, железнодорожники включили в шорт-лист чешского нападающего «Бернли» Матея Выдру и израильского форварда «Гуанчжоу Фули» Эрана Захави. Отмечается, что по обоим футболистам идет обсуждение варианта с арендой до конца сезона. Также известно, что в контракте могут прописать право выкупа.

Отметим, чешский форвард провел в составе «Бернли» семь встреч в нынешнем сезоне чемпионата Англии, забив один мяч и отдав одну результативнуюю передачу.

Захави отличился 29 голами в 28 матчах китайской Суперлиги и стал одним из лучших бомбардиров отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года. В квалификационном этапе он забил 11 мячей и занял второе место с нападающим «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду.