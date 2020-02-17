Российские фигуристы Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро, выступающие в танцах на льду, рассказали, почему для произвольной выбрали музыку, под которую Алина Загитова исполняла показательный номер.

Загорски пояснила, что их выбор не был связан с выступлением Загитовой.

«У нас в этом сезоне шикарный постановщик – Кристофер Дин, и это его идея. Он предложил нам эту музыку, а нам она сразу понравилась», — сказала Тиффани, слова которой приводит «Бизнес Онлайн».

Гурейро добавил, что его партнерша находится в хороших отношениях с Загитовой, они часто переписываются и поздравляют друг друга.

«На Гран-при Франции мы выступали вместе, и Алина специально приехала на каток пораньше, чтобы увидеть нашу тренировку и снимала на видео. Это было забавно и очень приятно», — сказала Загорски.

Напомним, Загитова на данный момент не соревнуется, она взяла паузу в карьере. Загорски и Гурейро выступят на чемпионате мира в Монреале.