Формат масс-старта, который состоится в рамках лыжной многодневки «Ски Тур», может быть изменен из-за погодных условий.

На 20 февраля запланирована гонка на 38 километров — одинаковую дистанцию должны преодолеть и мужчины, и женщины. Им предстоит бежать не по кругу, а из точки в точку: старт будет дан в шведском Сторлиене, финиш — в норвежском Мерокере.

Однако, согласно прогнозу погоды, в день соревнований ожидается сильный ветер — до 11 метров в секунду. В связи с этим организаторы задумываются о переносе гонки. Сегодня, 17 февраля, будет проведена инспекция трассы.

Представитель оргкомитета Арне Хетланд сообщил, что при самом плохом раскладе лыжники пробегут 15-километровый масс-старт в Мерокере.