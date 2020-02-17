Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, когда Наталья Непряева сможет вернуться к соревнованиям. Она снялась с многодневки «Ски Тур» из-за сильной простуды.

«Ее возвращение будет на этапе Кубка мира в Лахти», — сказал Бородавко, слова которого приводит РИА «Новости».

Тренер пояснил, что во время вчерашней гонки, которая проходила под дождем, Непряева почувствовала озноб. Ночью у неё появились насморк и боль в горле, в связи с чем было решение отправить спортсменку домой.

Напомним, многодевка «Ски Тур» продлится до 23 февраля, она началась в шведском Эстерсунде и закончится в норвежском Тронхейме. Непряева пробежала две гонки, но не смогла побороться за призовые места.