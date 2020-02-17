Четырехкратный чемпион мира по биатлону Николай Круглов поделился мнением по поводу неудачного выступления Матвея Елисеева в гонке преследования в Антхольце.

Круглов обратил внимание на то, что Елисеев показал худшую скорость из россиян, проиграв лидеру около трех минут. Он подчеркнул, что чемпионат мира проходит на сложной высоте — 1700 метров над уровнем моря.

«Не исключаю, что он мог попасть в акклиматизационную яму, и именно это стало причиной такого результата. Не исключено, что спортсмен ошибся с выбором лыж», — сказал Круглов, слова которого приводит «Команда России».

По мнению экс-спортсмена, точные причины неудачи может знать только тренерский штаб команды. Круглов призвал не делать поспешных выводов относительно состава на мужскую эстафету, так как индивидуальная гонка может внести свои коррективы.