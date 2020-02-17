Александр Касперович, личный тренер российского биатлониста Алексадра Логинова, поделился впечатлениями от совместной работы с командой.

Специалист отметил, что раньше везде ездил вместе с Логиновым, но в этом году прибыл лишь на сбор в Риднау перед чемпионатом мира. Касперович ответил на вопрос, не испытывает ли дискомфорта, присутствуя при работе лишь в качестве личного тренера.

«Да говорите уж прямо: притом что никому не нужен! Конечно, это состояние трудно назвать комфортным. Это очень неприятно, когда ты постоянно чувствуешь себя изгоем. Ничего, переживем и это», — заявил Касперович, слова которого приводит RT.

Специалист выразил надежду на то, что сможет работать вместе с Логиновым до завершения его карьеры.

Напомним, на чемпионате мира в Антхольце Логинов завоевал две медали: золото в спринте и бронзу в гонке преследования.