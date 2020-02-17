Петербургский «Зенит» обыграл казахстанский «Кайрат» в контрольном матче на тренировочном сборе в Турции. Игра завершилась победой «сине-бело-голубых» со счетом 3:1.

Автором первого забитого гола стал нападающий «Зенита» Малком, отправивший мяч в сетку ворот «Кайрата» с передачи Артёма Дзюбы на 25-й минуте. К этому времени петербуржцы уже играли в меньшинстве: на 8-й минуте красную карточку получил Магомед Оздоев.

До ухода на перерыв «Кайрату» удалось сравнять счет: на 34-й минуте отличился Еркебулан Тунгышбаев. Однако во втором тайме «Зенит» вновь вышел вперед благодаря точному удару Дугласа Сантоса со штрафного. Спустя минуту петербуржцы увеличили своё преимущество: гол забил Сердар Азмун, в роли ассистента вновь выступил Дзюба.

Для «Зенита» матч стал вторым за сегодняшний день: утром подопечные Семака обыграли «Аланию» со счетом 4:2.