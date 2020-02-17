Петербургский СКА начал домашнюю встречу с владивостокским «Адмиралом» в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Игра проходит Ледовом дворце Санкт-Петербурга, команды вышли на площадку в 19:30 по московскому времени.

Бесплатная прямая трансляция матча будет доступна на официальном сайте СКА, перейти на страницу эфира можно по ссылке.

В предыдущих матчах подопечные Алексея Кудашова одержали восемь побед подряд. На данный момент петербуржцы идут на втором месте турнирной таблицы Западной конференции, имея в своем активе 85 очков после 58 матчей.

«Адмирал» выступает значительно хуже: владивостокский клуб набрал 54 очка и идет на одиннадцатом месте Востока.