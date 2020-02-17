Футбольный клуб «Сочи» одолел московское «Динамо» в товарищеском матче. Игра состоялась в Белеке (Турция) на тренировочном поле отеля Корнелия Даймонд и завершилась со счетом 3:1.

Единственный гол «Динамо» был забит в самой начале встречи: на пятой минуте отличился Себастьян Шиманьски. Игрокам «Сочи» удалось восстановить равновесие после перерыва: автором забитого мяча стал дебютант команды Александр Кокорин, получивший мяч от Никиты Бурмистрова.

Спустя несколько минут ещё один экс-зенитовец Кристиан Нобоа вывел «Сочи» вперед, ему ассистировал Ибрагим Цаллагов. На 80-й минуте Кокорин оформил дубль, вновь получив передачу от Бурмистрова.

Напомним, сегодня, 17 февраля, Кокорин официально стал игроком «Сочи», он будет выступать в составе южан на правах аренды до окончания сезона.