Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон получил множество комментариев в «Инстаграме» после критики в адрес Александра Логинова, выигравшего спринт на чемпионате мира. Шведу пришлось ограничить возможность комментирования своей страницы.

По словам Самуэльссона, он не откроет доступ до тех пор, пока обстановка не станет более спокойной. Комментарии гласили, что Логинов достоин быть на подиуме и соревноваться со всеми остальными, пояснил швед.

«Говорить об этих вещах – мое решение. Сказать, что думаю, или просто промолчать? Когда Логинов выигрывает свое первое золото чемпионата мира, я считаю важным высказаться. И я – не единственный, кто был расстроен», – заявил Самуэльссон, слова которого приводит Expressen.

Напомним, на чемпионате мира в Антхольце Логинов завоевал две медали: золото в спринте и бронзу в гонке преследования.