В Ледовом дворце Санкт-Петербурге завершился первый период хоккейного матча между СКА и «Адмиралом». Хозяева ведут в счете — 1:0.

Петербуржцы владели преимуществом по ходу всей двадцатиминутки, однако смогли распечатать ворота Александра Трушкова лишь за минуту до перерыва. Василий Подколзин отдал передачу Кириллу Марченко, который отправил шайбу в сетку ворот «Адмирала».

Напомним, победная серия СКА достигла восьми матчей кряду. На данный момент петербуржцы занимают второе место турнирной таблицы Западной конференции, уступая лишь московским армейцам. «Адмирал» выступает значительно менее успешно: владивостокцы идут одиннадцатыми в таблице Востока.

Бесплатная прямая трансляция матча будет доступна на официальном сайте СКА, перейти на страницу эфира можно по ссылке.