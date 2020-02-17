Двукратный олимпийский чемпион в парном катании Артур Дмитриев поделился мнением по поводу возможного возвращения Алины Загитовой к соревнованиям. В декабре прошлого года спортсменка объявила, что берет паузу в карьере.

«Чтобы вернуться, особой воли не надо. Воля Загитовой нужна будет для того, чтобы показать высокий технический уровень», — заявил Дмитриев, слова которого приводит РИА «Новости».

Экс-спортсмен подчеркнул, что у Загитовой есть опыт, а также высокий уровень катания и собственный стиль. Но на данный момент ей нечем бороться с соперницами, которые исполняют четверные прыжки.

Напомним, последним соревнованием с участием Загитовой стал финал Гран-при в Турине, россиянка заняла шестое место. Она пропустила чемпионат России в Красноярске и не претендовала на попадание в команду на главные старты.