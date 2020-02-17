Российская фигуристка Алена Леонова поделилась ожиданиями от чемпионата мира, который будет проходить в Монреале в период с 16 по 22 марта.

«Побороться на чемпионате мира с нашими девчонками есть кому – это и японка Рика Кихира, и Ю Ен из Южной Кореи. Борьба точно будет», — заявила Леонова, слова которой приводит РИА «Новости».

Спортсменка добавила, что на чемпионате Европы россиянки соперничали друг с другом, однако на чемпионате мира их ожидает более серьезная конкуренция. Навязать борьбу также смогут американки Брейди Теннелл и Мэрайя Белл, уверена Леонова.

«Остальные, как бы они нам не нравились по своему катанию, проигрывают нашим в технической части, а соответственно проигрывают и вообще», – сказала Леонова.

Напомним, сборную России на чемпионате мира в Монреале будут представлять Александра Трусова, Анна Щербакова и Алена Косторная.