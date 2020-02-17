Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов уверен, что глава СБР Владимир Драчев и тренерский штаб сборной России не имеют отношения к победе Александра Логинова на чемпионате мира.

«По Логинову нет вопросов, он лидер. У него есть личный тренер, и Саша вправе выбирать, с кем ему готовиться», — заявил Тихонов, слова которого приводит News.ru. По мнению специалиста, успех россиянина — дело рук его личного тренера Александра Касперовича.

«К Сашиной победе приложили руку четыре Александра: он сам, Александр Касперович, Александр Кравцов и Александр Тихонов», — сказал экс-спортсмен. Он подчеркнул, что именно эти люди оказывали Логинову поддержку во время его дисквалификации.

Напомним, Касперович помогал Логинову готовиться к чемпионату мира, для это он прибыл в Риднау на тренировочный сбор команды. Логинов завоевал золотую медаль в спринте и бронзовую — в гонке преследования.