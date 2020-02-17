Международный союз биатлонистов (IBU) опубликовал стартовый лист на женскую индивидуальную гонку, которая состоится в рамках чемпионата мира в Антхольце (Италия).

Первой на дистанцию отправится представительница Австрии Катарина Иннерхофер, затем стартуют американка Клэр Иган и олимпийская чемпионка шведка Ханна Оберг.

Сборную России будут представлять четыре участницы: Светлана Миронова, Екатерина Юрлова-Перхт, Лариса Куклина и Ирина Старых. Миронова уйдет в гонку первой из россиянок, она получила 16-й номер. Юрлова стартует 36-й, Куклина — 60-й. Старых достался самый последний номер из всех участниц, она уйдет на дистанцию 100-й.

Биатлонисткам предстоит преодолеть 15 километров с четырьмя огневыми рубежами. Штрафные круги в индивидуальной гонке не предусмотрены: за каждый промах спортсменки будут получать дополнительную минуту к личному времени.