СКА продолжает обыгрывать «Адмирал» после второго периода

В Ледовом дворце Санкт-Петербурга завершился второй период хоккейного матча между СКА и владивостокским «Адмиралом». Хозяева встречи ведут со счетом 2:0.

Первая шайба была заброшена в концовке стартовой двадцатиминутке, отличились молодые игроки петербургской команды. Василий Подколзин отдал передачу Кириллу Марченко, который отправил шайбу во ворота гостей.

Во втором игровом отрезке Андрей Кузьменко увеличил преимущество армейцев, забив второй гол в ворота Александра Трушкова. В роли его ассистента выступил Ярно Коскиранта. Обе шайбы были заброшены при игре в равных численных составах.