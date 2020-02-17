Первый канал покажет прямую трансляцию мужской эстафеты, которая состоится в Лахти (Финляндия) в рамках этапа Кубка мира по лыжным гонкам.

Гонка будет проходить 1 марта, прямая трансляция начнется в 14:25 по московскому времени. Этап в Лахти стартует 29 февраля, он станет первым после многодневки «Ски Тур».

Напомним, на данный момент лидером общего зачета Кубка мира идет россиянин Александр Большунов, он опережает ближайшего преследователя норвежца Йоханнеса Клэбо на 502 очка. Оба спортсмена на данный момент выступают на «Ски Туре», однако Клэбо показывает плохие результаты, так как не успел восстановиться после перелома пальца на руке.

Завтра, 18 февраля, в шведском Оре состоятся спринтерские гонки свободным стилем.