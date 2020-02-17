Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил состояние бразильского нападающего Малкома, который стал автором одного из забитых голов в контрольном матче с «Кайратом».

«Если не будет форс-мажора, то в следующем матче он сыграет 90 минут. С нашими докторами и реабилитологами обсуждали этот вопрос. В принципе, он нормально готов, но мы страхуемся, чтобы не было переутомления», — заявил Семак, слова которого приводит пресс-служба «сине-бело-голубых».

Напомним, «Зенит» обыграл «Кайрат» со счетом 3:1, матч состоялся в Турции. Помимо Малкома, в составе победителей по голу забили Сердар Азмун и Дуглас Сантос. Также сегодня «Зенит» одержал победу над «Аланией», матч состоялся утром, «сине-бело-голубые» играли другим составом.