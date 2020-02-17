Российские биатлонистки Ольга Зайцева, Ольга Вилухина и Яна Романова требуют, чтобы слушание их дел в Спортивном арбитражном суде (CAS) проходило в публичном режиме с доступом для мировых СМИ.

Зайцева призналась, что рада приближающейся дате слушаний. «Нас дисквалифицировали в 2017 году, и об этом мы узнали фактически из новостей в интернете», — заявила экс-спортсменка, слова которой приводит ТАСС. Она подчеркнула, что за это время успела привыкнуть к беспределу в отношении к российским спортсменам.

«Поэтому мы требуем, чтобы слушания в CAS были публичными и открытыми, с доступом всех мировых СМИ, уверена, ни WADA, ни кто угодно другой против не будет», – заявил Зайцева.

Напомним, CAS рассмотрит дела российских биатлонисток, обвиненных в употреблении допинга, 2 и 3 марта 2020 года.