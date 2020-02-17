Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал неудачное выступление Матвея Елисеева на чемпионате мира в Антхольце (Италия).

По мнению Тихонова, Елисеев и Светлана Миронова показали бы достойные результаты, если бы тренировались индивидуально, как это сделал Логинов.

«Особенно меня беспокоит молодой и интересный Елисеев, который отмечается безграмотной раскладкой сил по дистанции», — заявил специалист, слова которого приводит News.ru. Он подчеркнул, что тренеры никак не работают с этим недостатком спортсмена.

Напомним, на данный момент в активе сборной России две медали чемпионата мира, обе завоевал Александр Логинов. В спринте он финишировал первым, в гонке преследования — третьим. Следующим стартом будет индивидуальная гонка на 20 км, она не входит в планы Елисеева.