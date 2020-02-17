Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов в очередной раз раскритиковал Анфису Резцову за высказывания во время чемпионата мира.

«С нашей стороны тоже Анфиса Резцова отличилась. Я считаю, что она пропила свои мозги. Если она еще раз ляпнет что-то подобное, я приведу пример ее поведения при перелете из Нагано», — заявил Тихонов, слова которого приводит News.ru.

По его мнению, СМИ напрасно раздувают скандалы, так как таким образом позорят свою страну. «Я уже записал свое имя в историю биатлона, и его уже ничем не запачкаешь», — добавил Тихонов.

Напомним, ранее Резцова заявила, что лидеры мирового биатлона, в частности француз Мартен Фуркад и представители сборной Норвегии, имеют медицинскую поддержку, поэтому выступают на столь высоком уровне.