Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился ожиданием от эстафетной гонки на чемпионате мира по биатлону в Антхольце. По его мнению, состав женской команды вызывает меньше опасений, чем мужской.

«Мы радовались достойному выступлению Поршнева и Елисеева в спринте, а в пасьюте у них вообще ничего не получилось. Гараничев опять живет какой-то своей жизнью в арьергарде. На протяжении всего сезона у него не видно никаких просветов», — заявил Губерниев, слова которого приводит «Чемпионата».

Комментатор подчеркнул, что биатлон — это не только ход по дистанции, но и стрельба. Гараничев рискует не попасть в масс-старт, отметил Губерниев. Он добавил, возможно, Евгения не стоит включать в состав на эстафету.

Напомним, масс-старт будет заключительной гонкой чемпионата мира. В нем выступят 30 биатлонистов: топ-15 общего зачета Кубка мира и 15, показавших лучшие результаты непосредственно на чемпионате в Антхольце.