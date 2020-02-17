Бывший полузащитник сборной России по футболу Дмитрий Торбинский рассказал о жизни в США и признался, что не хочет возвращаться на родину.

«Если честно, к России тянет только то, что родители там живут, сестра с племянницами, друзья. А так — в настоящий момент возвращаться не хочется», — заявил Торбинский, слова которого приводит Sports.ru.

Футболист отметил, что в США ему нравятся климат и погодные условия. Также он сообщил, что американские продукты обладают более высоким качеством, так как в России у его детей появлялись аллергические реакции, которых нет в США.

По мнению Торбинского, на психологическое состояние также влияет то, что в США всегда солнечная погода.

«В Москве, конечно, лето тоже прикольное, но здесь постоянно живешь с солнцем, а от этого даже настроение всегда хорошее. Ты, по сути, даже не одеваешься – шорты, майку и сланцы надел, да и пошёл», — сказал Торбинский.