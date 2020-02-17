Трехкратная чемпионка Анфиса Резцова выразила недовольство тем, что её дочь Кристина не попала в состав команды на связку спринт-пасьют и индивидуальную гонку в рамках чемпионата мира в Антхольце.

По словам Резцовой-старшей, она пыталась связаться с тренерским штабом сборной России, но не взяла трубку. Резцова уверена: её игнорируют после высказывания в отношении французов и норвежцев.

«Я не знаю, что там творится. У Кристины проблемы из-за того, что я много говорю. Но я не лезу в дела тренерского штаба», — заявила Резцова, слова которой приводит «Спорт день за днём».

Напомним, ранее Анфиса Резцова заявила, что лидеры мирового биатлона, в том числе представители сборных Норвегии и Франции, имеют медицинскую поддержку. По мнению экс-спортсменки, в противном случае они бы не смогли выступать на столь высоком уровне.