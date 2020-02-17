СКА на своей арене обыграл владивостокский «Адмирал» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра проходила в Ледовом дворце Санкт-Петербурга и завершилась разгромной победой СКА со счетом 6:0.

Автором первой шайбы стал Кирилл Марченко, получивший результативную передачу от Василия Подколзина в концовке стартовой двадцатиминутки. Во втором игровом отрезке Андрей Кузьменко увеличил преимущество армейцев, забив с передачи Ярно Коскиранты.

Самым результативным получился третий период: хозяева забросили четыре шайбы в ворота Александра Трушкова. Сначала отличился Антон Бурдасов, в роли ассистентов выступили Владимир Ткачев и Лукас Бенгтссон. Затем гол забил Йори Лехтеря, в эпизоде поучаствовали Василий Токранов и Игорь Ожиганов.

На 52-й минуте Йоонас Кемпайнен реализовал большинство, а Ткачев установил итоговый результат встречи за полминуты до финальной сирены. Победа стала для СКА девятой подряд.