Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал критические высказывания иностранных спортсменов в адрес россиянина Александра Логинова.

Специалист отметил, что норвежцы продолжают оказывать давление, хотя в их числе есть астматики, пользующиеся терапевтическими исключениями.

«Они постоянно финишируют так, что сосульки висят. Я в свое время еще говорил великому спортсмену Бьорндалену, что когда он финишировал, у него по 10 сантиметров висело пены на бороде. Это даже не эстетично», — заявил Тихонов в интервью News.ru.

Напомним, на чемпионате мира в Антхольце (Италия) Александр Логинов завоевал золотую медаль в спринтерской гонке. После этого норвежцы Тарьей и Йоханнес Бё в негативном ключе высказались о его победе. Также россиянина раскритиковал швед Себастьян Самуэльссон.