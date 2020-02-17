Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова недовольна, что её дочь Кристина не попала в состав на индивидуальную гонку в рамках чемпионата мира в Антхольце. Ранее спортсменка оказалась вне заявки на связку спринт-пасьют.

«Чем Кристина хуже Куклиной? Я считаю, что лучше. Конкретно, проблемы из-за моих высказываний. Я никого не хочу обидеть. Вот Старых вернули в команду, её везде ставят. Обидно, что мою дочь никуда не ставят, — заявила Резцова-старшая, слова которой приводит «Спорт день за днем».

Она также добавила, что предлагала дочери сменить спортивное гражданство и переехать в другую строну, так как в России не очень честный отбор. Однако, по словам Резцовой, дочь отказалась, так как хотела выступать именно за свою страну.

Напомним, индивидуальная гонка состоится завтра, 18 февраля, от России выступят Лариса Куклина, Екатерина Юрлова-Перхт, Светлана Миронова и Ирина Старых.