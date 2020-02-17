В рамках лыжной многодневки «Ски Тур» состоятся спринтерские гонки свободным стилем. Пресс-служба соревнований рассказала о рельефе трассы в шведском Оре.

На официальной странице многодневки в «Инстаграме» появилось видео с трассы, на котором видно, что спортсменам предстоит преодолевать подъем в гору.

Напомним, спринты в Оре состоятся завтра, 18 февраля. Женские четвертьфинальные забеги стартуют в 18:15 по московскому времени, сразу после их окончания в борьбу вступят мужчины. Ранее в тот же день пройдут квалификации, по итогам которых определятся участники решающей стадии соревнований.

Напомним, лидером общего зачета многодневки идет норвежка Тереза Йохауг. Россиянка Наталья Непряева из-за болезни досрочно завершила борьбу. У мужчин генеральную классификацию возглавляет Александр Большунов.