Норвежская биатлонистка Ингрид Тандревольд отреагировала на слова трехкратной чемпионки мира Анфисы Резцовой о том, что сборная Норвегии выступает на высоком уровне благодаря медицинской поддержке.

«Сложно понять их ситуацию и то, что они думают о допинге. Пожалуй, для них лучшая защита – это нападение, так что это нужно просто отпустить и не принимать всерьез», — заявила Тандревольд, слова которой приводит VG.

Норвежка считает, что большинство людей не станет серьезно относиться к подобным обвинениям.

Напомним, Резцова уверена, что показывать такие результаты, как у норвежских биатлонистов, невозможно без медицинского вмешательства. Также она считает, что в этом кроется секрет успеха француза Мартен Фуркада. По мнению Резцовой, именно её высказывания повлияли на то, что её дочь Кристина не попадает в состав команды на гонки чемпионата мира.