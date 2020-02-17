Нападающий Александр Кокорин поделился впечатлениями от дебюта в составе «Сочи». Он принял участие в товарищеском матче против московского «Динамо» и отметился двумя забитыми голами.

По мнению Кокорина, его новая команда может атаковать и показывать агрессивную игру. Футболист подчеркнул, что знает возможности Кристиана Нобоа и других игроков, сейчас выступающих за «Сочи».

«Сложилось ощущение, что я уже пару месяцев тренируюсь с ребятами. Мало ошибок было, приятная игра и хороший результат», — сказал Кокорин в интервью пресс-службе клуба.

Форвард подчеркнул, что для него очень важно как можно быстрее начать сыгрываться с партнерами по команде и набирать форму перед важными матчами. «Главное — подойти к ним без травм», — сказал Кокорин.

Напомним, Кокорин будет выступать за «Сочи» на правах аренды до конца нынешнего сезона.