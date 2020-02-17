29-летний украинский фигурист Николай Бондарь скоропостижно скончался. По предварительным данным, причиной смерти стала остановка сердца во сне.

Как сообщает forum.skating.com.ua, подробности трагедии пока неизвестны. «С большим прискорбием сообщаю о смерти Николая Бондаря. Украинского фигуриста, бронзового призёра чемпионата Украины 2008 года, участника юниорского чемпионата мира-2007/08 и многократного участника юниорских Гран-при», — гласит сообщение.

Известно, что в последнее время Бондарь занимался тренерской деятельностью и работал в китайском городе Сучжоу.

Напомним, в Китае произошла вспышка коронавируса, на сегодняшний день число жертв составило 1770 человек. Однако почти 11 тысяч заболевших выздоровели. Согласно последним данным, более 150 тысяч жителей, имевших контакт с зараженными, находятся под наблюдением врачей.