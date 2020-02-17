Норвежская биатлонистка Марте Ульсбю-Ройселанн отреагировала на слова трехкратной олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой о допинге в сборной Норвегии.

Ранее Резцова заявила, что лидеры мирового биатлона, в числе которых норвежцы и французы, демонстрируют столь высокий уровень благодаря медицинской поддержке.

«Это очень грустно. Я не знаю, почему они это делают, наверное, чтобы немного спасти себя. Я уверена, что норвежская команда идеально чиста, поэтому я не знаю, с чего они это взяли», – заявила Ройселанн, слова которой приводит VG.

Напомним, Резцова уверена, что из-за этих высказываний её дочь Кристину не включают в состав на гонки чемпионата мира в итальянском Антхольце.