В Великом Новгороде стартует финал Кубка России по фигурному катанию. Сегодня, 18 февраля, в первый соревновательный день состоится ритмический танец у представителей двух разрядов — мастеров спорта и КМС.

Первыми на лед выйдут юниоры, их соревнования стартуют в 19:00 по московскому времени. С ритмическим танцем выступят Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол, Софья Алексова и Илья Владимиров, Ангелина Лазарева и Максим Прокофьев. С полным списком участников можно ознакомиться на сайте ФФККР.

В 20:50 стартует ритмический танец у взрослых дуэтов, основными претендентами на победу будут Анастасия Шпилевая и Григорий Смирнов. Также на льду появятся Екатерина Миронова и Евгений Устенко, Юлия Тульцева или Анатолий Беловодченко.

Турнир продлится до 23 февраля включительно.