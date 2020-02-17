Владелец «Ред Булл» и «Альфа Таури» Дитрих Матешиц оценил перспективы гонщиков, выступающих за его команды в Формуле-1.

Напомним, в составе «Ред Булл» выступают Макс Ферстаппен и Александер Албон, пилотами «Альфа Таури» являются Пьер Гасли и россиянин Даниил Квят. В аналогичном составе команды завершили прошлый сезон.

По мнению Матешица, сохранение прошлогодних составов является большим преимуществом для команды, так как все способности пилотов уже хорошо известны.

«Макс — это чемпионский материал. Алекс в целом удивил тем, как справлялся в первом сезоне со сложными задачами. И Даниил с Пьером тоже могут держаться на уровне лидеров», — заявил Матешиц, слова которого приводит Speedweek.

Напомним, до сезона-2020 команда «Альфа Таури» носила название «Торо Россо».