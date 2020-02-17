Александр Кокорин дебютировал в «Сочи», в то время как «Зенит» выиграл два матча за день. Наталья Непряева снялась с многодневки «Ски Тур», а СКА обыграл «Адмирал». Эти и другие новости дня — в традиционном дайджесте Nevasport.

Непряева снялась со «Ски Тура» из-за болезни

Российская лыжница Наталья Непряева не сможет продолжить борьбу на многодневке «Ски Тур». Как сообщил тренер Юрий Бородавко, спортсменка сильно простудилась и снялась с соревнований. Во время предыдущей гонки Наталья почувствовала озноб, затем у нее появились насморк и боль в горле.

«Зенит» одержал две победы за день

Петербургский «Зенит» провел два товарищеских матча на сборе в Турции и одержал две победы. Утром подопечные Семака сыграли с «Аланией» и победили со счетом 4:2, по дублю оформили Эмилиано Ригони и Александр Ерохин. Затем «Зенит» одержал верх над «Кайратом», по одном голу забили Малком, Сердар Азмун и Дуглас Сантос.

СКА разгромил «Адмирал»

СКА на своей арене в Петербурге разгромил «Адмирал» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра завершилась со счетом 6:0, для армейцев победа стала восьмой подряд.В составе петербургской команды отличились Кирилл Марченко, Андрей Кузьменко, Йори Лехтеря, Йоонас Кемппайнен, Антон Бурдасов и Владимир Ткачев.

Кокорин дебютировал за «Сочи» и забил два гола

Нападающий Александр Кокорин провел первый матч в составе «Сочи». Он принял участие в товарищеской встрече с московским «Динамо» и стал автором двух забитых голов. Его переход в состав южан официально состоялся только сегодня, форвард будет выступать за «Сочи» на правах аренды до конца текущего сезона.

Масс-старт в рамках «Ски Тура» может сорваться из-за погоды

Формат масс-старта, который состоится в рамках лыжной многодневки «Ски Тур», может быть изменен из-за погодных условий.

На 20 февраля запланирована гонка на 38 километров — одинаковую дистанцию должны преодолеть и мужчины, и женщины. Им предстоит бежать не по кругу, а из точки в точку: старт будет дан в шведском Сторлиене, финиш — в норвежском Мерокере. Однако, согласно прогнозу погоды, в день соревнований ожидается сильный ветер — до 11 метров в секунду. В связи с этим организаторы задумываются о переносе гонки.