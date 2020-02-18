Российский теннисист Карен Хачанов начнет борьбу на турнире категории АТР 250 в Марселе (Франция). Его соперником по первому кругу станет представитель Словении Аляж Бедене. Матч состоится сегодня, 18 февраля, и начнется не ранее 22:30 по московскому времени.

На данный момент Хачанов занимает 17-е место в рейтинге АТР. Его соперник уступает ему 30 позиций и располагается на 47-й строчке. Ранее спортсмены встречались между собой три раза, во всех матчах победа осталась за россиянином.

Последний раз Хачанов играл с Бедене в 2017-м году во втором круге турнира в Гамбурге, тогда он одолел словенца в трех сетах.

Напомним, на прошлой неделе Карен выступал в Роттердаме, он выбыл из борьбы во втором круге, проиграв британцу Даниэлю Эвансу.