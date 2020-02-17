Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова внесла ясность в конфликтную ситуацию между ней и норвежскими биатлонистами. Ранее Резцова заявила, что норвежцы показывают высокие результаты благодаря медицинской поддержке. По мнению Тириль Экхофф, высказывание было глупым.

«Меня уже достали с этим допингом. Ее слова – это нормально. Я высказалась по поводу общего вопроса, а не по ней лично», — заявила Резцова, слова которой приводит Sport24.

Экс-спортсменка подчеркнула, что с уважением относится к Экхофф и хочет, чтобы она продолжала выступать на таком же высоком уровне. Резцова объяснила, что норвежке не стоит принимать высказывание на свой счет.

«Ее личность не осуждаю ни в чем, желаю ей дальнейших побед», – добавила Резцова.