Поздняков задался вопросом, не порождают ли действия USADA сомнения в чистоте спорта США

Президент ОКР Станислав Поздняков поделился мнением о словах главы американского антидопингового агентства Трэвиса Тайгарта по поводу России.

По словам Позднякова, при желании любой человек, хотя бы немного погруженный в олимпийскую тематику, легко сможет проанализировать сделанные заявления и понять их причину. Он отметил, что USADA не может в данный момент вести работу во всех спортивных сферах США, как РУСАДА в России, так как у американского агентства нет доступа к коммерческим лигам. Поздняков добавил, что правила кодекса WADA не действуют на территории США в полном объеме, но вопрос соответствия USADA не поднимается. Глава ОКР задается вопросом, не порождает ли это серьезные сомнения в чистоте спорта в отдельно взятой стране.

«Поэтому господину Тайгарту, на мой взгляд, корректнее сконцентрироваться на задачах, которые стоят перед его страной и перед национальным антидопинговым агентством США», — сказал Поздняков, слова которого приводит РБК.