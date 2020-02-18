Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба опубликовал фотографию с главным тренером казанского «Рубина» Леонидом Слуцким.

«Прекрасный вечер. Приехали на стрелку», — написал Дзюба под фотографией.

Отметим, что казанцы и петербуржцы проводят сборы в турецком Белеке.

Ранее нападающий «Зенита» Артем Дзюба и главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий устроили шутливую перепалку в Instagram. Футболист и тренер обменивались смешными картинками друг о друге.

В 2020 году «Зенит» уже провел восемь товарищеских матчей, в которых одержал семь побед. В Катаре сине-бело-голубые разгромили клуб «Аль-Увайнах», однако проиграли зальцбургскому «Ред Буллу».Затем в испанском Бенидорме «Зенит» обыграл такие клубы, как «Дюделанж», «Сабуртало», московский ЦСКА и «Ленинградец». В Белеке сине-бело-голубые победили владикавказскую «Аланию» и казахстанский «Кайрат».