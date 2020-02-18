Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и по биатлону Анфиса Резцова рассказала о конфликте с Мартеном Фуркадом и Тириль Экхофф.

По словам Резцовой, она не хочет ни с кем связываться и лезть в грязь. Олимпийская чемпионка отметила, что хочет поблагодарить Экхофф, которая сказала, что обвинения её не касаются. Резцова добавила, что не хотела кого-то обидеть. Экс-биатлонистка рассказала, что называла людей из команд Франции и Норвегии, а не лично Фуркада.

«Он сам начал, но потом испугался. Наверное, чуть-чуть подумал, что я не хотела его оскорбить лично. Но то, что он оскорбляет нас лично, всё время нас задевает – это обидно», — сказала Резцова, слова которой приводит «Спорт день за днём».

Напомним, накануне чемпионата мира по биатлону Анфиса Резцова дала интервью, в котором рассказала о том, что Мартен Фуркад и биатлонисты сборной Норвегии по биатлону не могли бы показывать такие высокие результаты без медицинской поддержки.

Мартен Фуркад, в свою очередь, заявил, что у Резцовой старческий маразм, а также отметил, что проконсультируется с адвокатами по поводу высказываний россиянки.