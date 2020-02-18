В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» дома одержал победу над «Вашингтон Кэпиталс» со счетом 3:2.

В составе хозяев по шайбе забросили Ник Холден с передач Уильяма Каррьера и Томаша Носека на 4-й минуте, Рейли Смит с передач Джонатана Маршессо и Пола Штястны на 18-й минуте и Макс Пачиоретти с передачи Уильяма Карлссона на 35-й минуте.

У гостей дубль оформил Ти Джей Оши, который отличился на 49-й минуте с передач Дмитрия Орлова и Якуба Враны и на 51-й минуте с передач Враны и Джона Карлсона в большинстве.

После 61 матча «Вегас» идет на пятом месте в таблице Западной конференции, имея в активе 70 очков. «Вашингтон» занимает третью строчку на Востоке с 79 баллами.

Отметим, Александр Овечкин не может отличиться забитыми голами в течение последних пяти матчей.