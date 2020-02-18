Американский боец UFC в легком весе Тони Фергюсон принял решение отказаться от общения с журналистами во время подготовки к поединку против российского чемпиона Хабиба Нурмагомедова.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Фергюсона.

«На данный момент Тони отказался от общения с журналистами», — сказали в команде спортсмена.

Напомним, следующий бой Хабиб проведет против Тони Фергюсона. Нурмагомедов и Фергюсон встретятся в октагоне 18 апреля 2020 года. Поединок состоится в Нью-Йорке в рамках турнира UFC 249. 31-летний россиянин провел 28 боев, в которых не потерпел ни одного поражения. Фергюсон в 28 поединках одержал 25 побед.

Предыдущий поединок Нурмагомедов провел 7 сентября 2019 года против американца Дастина Порье, одолев того удушающим приемом в третьем раунде.