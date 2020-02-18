Боксер-тяжеловес, экс-чемпион мира Тайсон Фьюри рассказал, что хочет завершить карьеру после боя с Деонтеем Уайлдером.
По словам Фьюри, когда он побьет Уайлдера, он закончит игру, так как выиграет каждый пояс, который только возможно — от второстепенного до крупного.
Фьюри отметил, он дважды выиграет пояс The Ring и станет вторым таким человеком в истории после Мохаммеда Али.
«Поэтому мне не нужно больше сражаться. Какой смысл? Что я от этого получу? Я буду счастливым человеком, буду просто жить нормальной жизнью. Хочу, чтобы меня оставили в покое», – сказал Фьюри, слова которого приводит ESPN.
Отметим, Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер встретятся в феврале 2020 года, первый поединок завершился вничью.
Уайлдер в 43 боях за профессиональную карьеру одержал 42 победы (в том числе 41 нокаутом). У Фьюри 29 побед в 30 боях.
Ранее Тайсон Фьюри рассказал о подготовке к поединку против Деонтея Уайлдера.
Комментарии Развернуть