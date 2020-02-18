Боксер-тяжеловес, экс-чемпион мира Тайсон Фьюри рассказал, что хочет завершить карьеру после боя с Деонтеем Уайлдером.

По словам Фьюри, когда он побьет Уайлдера, он закончит игру, так как выиграет каждый пояс, который только возможно — от второстепенного до крупного.

Фьюри отметил, он дважды выиграет пояс The Ring и станет вторым таким человеком в истории после Мохаммеда Али.

«Поэтому мне не нужно больше сражаться. Какой смысл? Что я от этого получу? Я буду счастливым человеком, буду просто жить нормальной жизнью. Хочу, чтобы меня оставили в покое», – сказал Фьюри, слова которого приводит ESPN.

Отметим, Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер встретятся в феврале 2020 года, первый поединок завершился вничью.