Американский чемпион UFC в легчайшем весе Генри Сехудо обратился к российскому бойцу Петру Яну.

«Трипл Си хочет драться с тобой, Пётр, но твой английский должен стать лучше. Ты уродливая коммунистическая картошка», — написал Сехудо в Twitter.

Отметим, Ян не раз заявлял, что готов подраться с Сехудо за пояс, но Генри ответного желания не проявлял.

Следующий бой Сехудо проведет против Жозе Альдо.

Напомним, Петр Ян одержал победу нокаутом над 40-летним американцем Юрайей Фэйбером. Бой проходил в рамках мэйнкарда UFC 245.

Ранее российский боец поделился мнением о возможном бое против Ти Джея Диллашоу. По словам Яна, Диллашоу — интересный боец и большое имя в США. Россиянин думает, что в будущем его бой с Диллашоу возможен.