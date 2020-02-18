Датский нападающий испанского «Леганеса» Мартин Брейтуэйт может стать футболистом каталонской «Барселоны»

Об этом сообщает Cadena Cope. По информации источника, сумма сделки оценивается в 20 миллионов евро. Отмечается, что датчанином каталонцы хотят закрыть дефицитную позицию форварда, которая стала таковой после травм Луиса Суареса и Усмана Дембеле.

Ранее сообщалось, что руководство Ла Лиги разрешило приобрести нового игрока при условии, что он выступает в Испании.

В текущем сезоне Мартин Брэтуэйт провел 24 встречи, забив шесть мячей и получив три раза желтых карточки.

Также появлялась информация, что каталонцы могут приобрести нападающего «Бетиса» Лоренцо Морона или форварда «Реала Сосьедад» Виллиана Жозе.